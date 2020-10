E se Trump non accettasse la sconfitta?

Usa, il movimento sindacale inizia a discutere di resistenza a un colpo di stato targato Trump

Nel movimento sindacale statunitense, i leader sindacali e i lavoratori cominciarono a discutere su come resistere a Donald Trump se rifiutasse un pacifico trasferimento di potere. Alcuni sindacati parlano francamente di come resistere a quello che temono sia un “colpo di stato”.

Questa è una situazione straordinaria. La maggior parte dei sindacati non si è quasi mai espressa in questo modo prima d’ora. Ma il rifiuto di Trump di dire che avrebbe accettato i risultati delle elezioni, la sua richiesta ai suoi sostenitori di intervenire alle urne, e il recente complotto di estrema destra per rapire il governatore del Michigan Gretchen Whitmer e rovesciare il governo statale hanno messo tutti in allarme.

“Incrollabile nella difesa della nostra democrazia”.

Il 25 settembre, Richard Trumka, presidente dell’AFL-CIO, che rappresenta 12,5 milioni di lavoratori in vari settori industriali, ha rilasciato una dichiarazione forte: “Il movimento sindacale semplicemente non permetterà alcuna violazione della Costituzione degli Stati Uniti o qualsiasi altro sforzo per negare la volontà del popolo. I lavoratori americani continueranno a difendere con fermezza la nostra democrazia di fronte alle buffonate del presidente Trump, e noi siamo pronti a fare la nostra parte per far sì che la sua sconfitta in queste elezioni sia seguita dalla sua destituzione».

Il Consiglio del lavoro della città di Rochester (una delle 500 strutture locali dell’AFL-CIO) ha adottato una risoluzione in cui si afferma che “L’AFL-CIO Rochester Labor Council invita la Confederazione nazionale dell’AFL-CIO, tutti i suoi sindacati affiliati e tutte le altre organizzazioni sindacali degli Stati Uniti d’America a prepararsi e a chiedere uno sciopero generale di tutti i lavoratori, se necessario per garantire una transizione pacifica del potere in conformità con la Costituzione dopo le elezioni presidenziali del 2020».

“Se necessario, arresteremo il paese”

L’Associazione degli insegnanti di Seattle ha approvato una risoluzione in cui dichiara che, in caso di interferenza nelle elezioni federali, convocherà entro una settimana riunioni speciali dei suoi organi di governo per raccomandare “azioni” da sottoporre al voto dei membri.

L’Unione Postale di Detroit ha raccomandato ai suoi membri di prepararsi a resistere a un “colpo di stato” e ha distribuito un volantino ai suoi membri invitandoli a prendere il seguente impegno: “Voteremo”. Rifiuteremo di accettare i risultati delle elezioni fino a quando non saranno stati contati tutti i voti. Scenderemo in strada senza violenza se si tenta un colpo di stato. Se necessario, arresteremo il paese per proteggere l’integrità del processo democratico».

Diversi sindacati e organizzazioni sindacali regionali hanno adottato tali posizioni. Alcuni sindacati nazionali come il Service Employees’ Union e il Communication Workers’ Union sono affiliati ad un’ampia coalizione di ONG e movimenti sociali chiamata “Protect the Results”, che prevede di organizzare azioni per proteggere il voto e probabilmente ciò che viene dopo.

Verso uno sciopero generale politico?

Quando ci furono massicci scioperi negli Stati Uniti, come la rivolta operaia degli anni ’30, l’ondata di scioperi del secondo dopoguerra dal 1944 al 1949 o il notevole sconvolgimento del 1970, essi furono fondamentalmente economici, non politici. Gli Stati Uniti non hanno mai avuto uno sciopero generale nazionale e raramente c’è stato uno sciopero generale in tutta la città come lo sciopero generale di Seattle del 1919 o lo sciopero generale di Oakland del 1946.

Non c’è praticamente nessuna storia di scioperi politici negli Stati Uniti. Nel XX secolo si possono contare sulle dita di una mano: la resistenza dei minatori nel 1943 alla “tregua sociale” concordata dalle confederazioni dei lavoratori per tutta la durata della guerra, lo sciopero dei minatori del West Virginia nel 1969 per ottenere un risarcimento per gli effetti della silicosi, e poche altre. Fa eccezione il Dockers and Port Handlers Union (ILWU), che da anni conduce scioperi politici: contro la guerra contro il Vietnam, contro il regime dell’apartheid in Sudafrica, e uno sciopero il 19 giugno in solidarietà con le manifestazioni contro l’assassinio di George Floyd. Il caso dell’ILWU mostra la possibilità di tali azioni.

Se Trump rifiuta un pacifico trasferimento di potere in caso di vittoria di Biden, i movimenti sociali probabilmente organizzeranno manifestazioni, ma sono i sindacati e i lavoratori che potrebbero giocare un ruolo chiave.