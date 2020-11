Genova 2001, Vincenzo Vecchi non sarà consegnato all’Italia

Respinto da una corte francese il mandato d’arresto europeo per Vecchi. Un caso che mette in luce le menzogne della giustizia italiana

Condanna ingiusta, niente Mae per Vincenzo Vecchi. Il Mae è il mandato d’arresto europeo e Vecchi è un militante italiano condannato a una pena spropositata per “devastazione e saccheggio” un vecchio arnese giuridico del codice penale fascista piaciuto molto ai governi che si sono succeduti nel dopoguerra. Ma il codice Rocco è un mostro e quella di Vecchi potrebbe essere vittoria contro la spada di Damocle degli undici anni e mezzo di carcere che lo aspettano in Italia per aver partecipato alle manifestazioni no global a Genova nel luglio 2001.

La Corte d’Appello di Angers ha rifiutato mercoledì 4 novembre di eseguire il mandato d’arresto europeo (“MAE”) emesso dall’Italia nel 2016 nei suoi confronti. Vincenzo Vecchi rimane libero e può continuare la sua vita di pittore e falegname a Rochefort-en-Terre, a Morbihan, dove vive da nove anni. I giudici di Angers hanno così chiuso sedici mesi di battaglia legale sul destino di uno dei “Dieci di Genova”. Questi attivisti sono stati condannati a un totale di oltre cento anni di carcere in base a una legge canaglia risalente all’epoca fascista di Mussolini e resuscitati per l’occasione dalla giustizia italiana. Un nuovo ricorso in cassazione da parte della Procura della Repubblica è stato considerato improbabile in considerazione del meticoloso lavoro svolto dalla corte d’appello.

Secondo il sito Mediapart, che ha seguito con precisione la vicenda di Vecchi, i giudici di Angers si sono anche preoccupati di non umiliare la giustizia italiana e di non creare una violazione della procedura del Mae. Questa, infatti, non è un’estradizione ma di una procedura semplificata adottata a livello europeo nel 2002, che mira a facilitare la rapida consegna di una persona ad un paese richiedente che è membro dell’Unione Europea.

I giudici hanno quindi scelto di richiedere all’Italia, entro il 30 novembre, ulteriori informazioni relative a una pena supplementare di qualche mese di reclusione inclusa nel mandato d’arresto. Se confermato, potrebbe essere detenuto in Francia. Lo ha chiesto lui stesso, interrogato dal giudice Bruno Sansen: “È qui che ho scelto di ricostruire la mia vita”, ha spiegato.

Nel 2009 Vecchi era stato condannato dalla Corte d’Appello di Genova per diversi reati. Dieci anni di carcere per il reato di “devastazione e saccheggio”, articolo 419 del codice penale, noto come codice Rocco, ministro della Giustizia di Mussolini, non è mai stato abrogato. Due anni e mezzo in carcere per reati, furti e violenze presumibilmente commessi durante le manifestazioni. È su un frammento di questa seconda sentenza (un anno, due mesi e 23 giorni esatti) che i giudici francesi chiedono ai loro omologhi italiani maggiori informazioni. Che difficilmente otterranno entro il termine stabilito, in quanto la giustizia italiana ha ripetutamente mentito e fornito documenti incompleti in questo dossier.

“Il punto è che i giudici francesi rifiutano di permettere che il mandato d’arresto europeo venga usato per condannare un semplice dimostrante a una punizione ingiusta. Per il resto, speriamo naturalmente che la giustizia rimanga su questa giusta e saggia decisione”, ha detto mercoledì uno dei membri del comitato di sostegno a Vincenzo Vecchi. L’avvocata dell’attivista italiano Catherine Glon spiega che “La Francia sta dicendo all’Italia che la decisione che avete preso non ha alcuna base giuridica in Francia e non possiamo accettare di eseguirla”, ha aggiunto.

L’udienza del 2 ottobre, alla quale hanno partecipato alcune decine di membri del comitato di sostegno di Vincenzo Vecchi, ha dato luogo a un dibattito giuridico molto dettagliato, lontano dalle solite polemiche tra avvocati e difensori. Il giudice Bruno Sansen aveva aperto le porte a tale decisione elencando dieci questioni giuridiche che riassumono il “caso Vecchi”. La più importante di queste era sul reato di “devastazione e saccheggio”, forgiato negli anni 30 e punito con stratosferiche pene detentive (da otto a quindici anni). È stato rispettato il principio della “doppia criminalità”? In sostanza, c’era un’incriminazione equivalente nel diritto francese? E c’è proporzionalità nella condanna? Spiega Mediapart che l’avvocato generale Yves Gambert si era spinto molto in là e aveva scavato nel profondo della giurisprudenza per spiegare che la DEA deve sempre essere eseguita senza cadere nel “formalismo”. Secondo lui, era facile stabilire che questo reato di “devastazione e saccheggio” corrispondeva a diverse qualificazioni correzionali e penali nel diritto francese, che potevano anche portare a “sette o dieci anni di carcere”.

La Corte d’Appello ha respinto questa argomentazione. Come diversi intellettuali e giuristi avevano scritto in un forum, questo articolo 419 sul reato di “devastazione e saccheggio”, permette, in nome della nozione di “concorso morale” agli eventi, di punire con pesantissime pene detentive la mera presenza o partecipazione a manifestazioni, senza dover provare alcuna colpa “individuale”.

Durante l’udienza del 2 ottobre, gli avvocati di Vincenzo Vecchi, Catherine Glon e Maxime Teissier, hanno denunciato ancora una volta questa straordinaria incriminazione che permetterebbe di sbattere un dimostrante in carcere per dieci anni, quasi vent’anni dopo il fatto!

“Con questo articolo, una persona può essere condannata semplicemente per la sua presenza in un luogo interessato dalla manifestazione”, ha spiegato Catherine Glon. “Non è necessario stabilire una partecipazione diretta e personale. Questa legge Rocco è una legge di eccezione che viola un principio fondamentale, quello della responsabilità personale. Non c’è un equivalente nella nostra legge francese”.

Per quanto riguarda i reati di furto e violenza che hanno portato alle altre condanne, gli avvocati li stanno contestando. “Vecchi è stato arrestato a casa sua sedici mesi dopo le manifestazioni. Il caso si basava su semplici fotografie o video che non permettono di stabilire la sua responsabilità”, hanno sostenuto.

La decisione della corte d’appello di Angers si aggiunge a quella della corte d’appello di Rennes. Nel novembre 2019, quest’ultimo aveva già annullato il mandato d’arresto europeo per numerosi vizi procedurali, tra cui quelli commessi dalla Procura della Repubblica di Rennes, che si è immediatamente appellata alla Corte Suprema. Le anomalie hanno continuato a moltiplicarsi in questo caso, le menzogne e le omissioni della giustizia italiana, gli errori procedurali, l’implacabile macchina giudiziaria.

“Ciò che scandalizza anche in questo caso è la totale asimmetria tra l’individuo e i mezzi dello Stato”, ha detto a Mediapart lo scrittore Éric Vuillard, vincitore del premio Goncourt 2017 e membro del comitato di sostegno. “Senza il lavoro dei comitati di sostegno in Francia e in Italia, la realtà del caso italiano non avrebbe potuto essere ricostruita. Vincenzo da solo di fronte a questa macchina infernale non avrebbe mai potuto resistere. Questa è giustizia?”.

Arrestato l’8 agosto 2019 a Rochefort-en-Terre, Vincenzo Vecchi è stato immediatamente arrestato. Fino al suo rilascio, quattro mesi dopo, da parte della Corte d’appello di Rennes. Questa volta è al sicuro dall’implacabile sistema giudiziario italiano.

«Ma al di là del suo caso, la sentenza della Corte d’appello di Angers è un utile promemoria del fatto che il Mae – scrive François Bonnet che ha seguito il caso per conto del quotidiano on line francese – non può essere utilizzato per estendere automaticamente in tutto lo spazio europeo le disposizioni liberticide di questo o quel sistema giudiziario. Ciò vale per l’articolo 419, che deriva dal diritto fascista. Ciò potrebbe valere domani per le richieste avanzate dall’Ungheria o dalla Polonia, che vengono regolarmente interrogate per le loro violazioni dei diritti fondamentali».

Mirko Mazzali, avvocato che ha difeso gli imputati a Milano e a Genova, spesso a fianco di Acad, l’associazione contro gli abusi in divisa, ha dichiarato: “Dopo i fatti di Genova, questo crimine è diventato di moda. Per la prima volta, perché era sconosciuto alla giurisprudenza da oltre 50 anni. Ho iniziato a cercare dei precedenti nella giurisprudenza e mi sono reso conto che praticamente non esistevano casi del genere. Era quindi necessario creare una strategia difensiva di fronte a un crimine sconosciuto, a partire dal fatto che ci siamo trovati di fronte a un crimine con pene sproporzionate».

Di quale violenza è stato accusato Vincenzo Vecchi a Genova e poi a Milano nel 2008? Per aver partecipato agli scontri con le forze dell’ordine, senza che i dettagli e l’entità delle violenze commesse dall’attivista fossero chiaramente stabiliti e dimostrati.

Un morto, 600 arresti e una serie di torture – alla Diaz e a Bolzaneto riconosciute in Cassazione e per le quali i piani alti della polizia hanno perfino abbozzato delle ammissioni – la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato tre volte l’Italia per non aver perseguito gli autori di questa violenta repressione, oltre che per le torture e i trattamenti inumani e degradanti.

Vale la pena ricordare questo prima di sottolineare che il mandato d’arresto europeo non è una procedura di estradizione e vieta ai giudici di pronunciarsi sul merito. Adottato nel 2002 ed entrato in vigore nel 2004, il mandato d’arresto è una procedura semplificata e rapida per la cooperazione transfrontaliera. Consente di consegnare una persona ai tribunali di uno Stato membro dell’Unione europea per l’azione penale o l’esecuzione di una condanna. Nel 2017 sono stati emessi 17.500 Mae e ne sono stati eseguiti 6.400.

Tuttavia, i due mandati emessi dal sistema giudiziario italiano riservano serie sorprese. La prima, che riguarda la condanna di Milano, è semplicemente nulla, perché Vincenzo Vecchi ha già scontato la sua pena! È stato incarcerato per sette mesi a Milano e poi ha vissuto per diversi mesi sotto controllo giudiziario e braccialetto elettronico. Una sentenza del tribunale di Milano del 2010 stabilisce che la sentenza è stata interamente scontata. Allora perché la giustizia italiana ha prodotto un mandato senza oggetto, scegliendo menzogne e manipolazioni per ingannare i giudici francesi? Probabilmente per consolidare l’altro mandato d’arresto, quello relativo alla condanna di Genova, che è molto fragile. Un esempio: la sentenza nel caso di Genova trasmessa dalla giustizia italiana non è la sentenza definitiva, ma quella emessa in appello. Tuttavia, la sentenza definitiva del 2012, quella emessa in cassazione, è più favorevole al condannato e annulla un certo numero di incriminazioni. Ad esempio: l’accusa di porto d’armi, accolta in appello nel processo di Genova, è stata ritirata in cassazione.

Vincenzo Vecchi ha denunciato in tribunale “una politica di pedinamento e di vendetta”. “Sono stato condannato a dodici anni e mezzo di prigione per una dimostrazione durante la quale sono stati rotti i finestrini e bruciate le auto, mentre la polizia non ha esitato a sparare con munizioni vere”, ha ricordato. “Anche se non sono più al potere, Salvini e la Lega vogliono trasformarlo in un trofeo di caccia”, ha detto il comitato di sostegno.