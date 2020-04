Ultras oltre il calcio, e contro il virus

Il mondo ultras francese di fronte al coronavirus. I gruppi di tifosi hanno agito rapidamente nella solidarietà con i lavoratori

di Mickaël Correia



Gli infermieri dell’ospedale Pitié-Salpêtrière di Parigi hanno scoperto il messaggio la mattina presto. All’ingresso dell’ospedale, un imponente striscione proclama a lettere bianche su sfondo nero: “Troppo spesso dimenticati, eroi della nostra società, grazie al personale dell’ospedale!”. Appeso la notte del 16 marzo, poche ore dopo che il Presidente della Repubblica ha annunciato le prime misure di contenimento, il messaggio di sostegno è opera dei sostenitori del PSG, membri del Collectif ultras Paris (CUP).

Per i gruppi di tifosi, l’emergenza sanitaria ha dato il via a numerose azioni di solidarietà con i lavoratori della sanità. Il giorno dopo l’iniziativa di Parigi, gli Ultramarines di Bordeaux hanno messo uno striscione “Sostegno per i camici bianchi, i nostri eroi di tutti i giorni” davanti al CHU, mentre ad Angers si leggeva “Trascurati ieri, voi siete i nostri eroi oggi”, o a Nîmes “Solidarietà per il personale ospedaliero”. Nell’est della Francia, particolarmente colpito dalla crisi, le infermiere dell’ospedale di Metz hanno scoperto il seguente messaggio su uno striscione: “Per la partita dell’anno, siete i nostri campioni! “. «Oltre al nostro striscione, abbiamo lanciato un fondo di sostegno per finanziare un’azione di solidarietà a lungo termine – spiega Romain Manci, uno dei portavoce degli Ultramarines – stiamo discutendo con le strutture sanitarie di Bordeaux per scoprire come organizzarci nelle prossime settimane. Tutti nel gruppo sono delusi dal fatto che si sia arrivati a questo punto per sostenere l’ospedale pubblico».

Nell’ultima settimana sono stati creati quasi venti pool di solidarietà online per il personale sanitario da parte di gruppi ultras, dai Valenciennes a Grenoble, passando per Brest e Reims. “Les Indians Tolosa”, sostenitrici del Toulouse FC, hanno raccolto più di 5.000 euro in quattro giorni per gli ospedali Purpan e Rangueil. Gli ultras del gruppo ” Marseille trop puissant”, da parte loro, si sono rivolti direttamente ai caregiver nella loro richiesta di donazioni: «Ricordiamo i massacri di massa, le violenze della polizia che hai subito quando hai chiesto aiuto e hai allertato le autorità superiori sullo stato attuale dell’ospedale in Francia».

Una mancanza di mezzi che anche la CUP parigina ha incitato quando ha lanciato la sua cassa di solidarietà il 23 marzo: “Per troppo tempo, gli operatori sanitari […] hanno sofferto di condizioni di lavoro deplorevoli”. Romain Mabille, presidente del collettivo parigino, ha dichiarato: “Molti dei nostri 3.000 membri sono in prima linea. Una delle due coordinatrici della branca “Solidarietà” del gruppo è un’infermiera di terapia intensiva. Abbiamo anche fattorini e cassieri la cui vita quotidiana è diventata molto difficile».

Anche gli ultras dei club più piccoli hanno dimostrato il loro sostegno ai caregiver, così come i sostenitori della Red Star FC de Saint-Ouen – attualmente in National (terza divisione). Conosciuto per il suo impegno sociale, il 21 marzo il Collettivo Red Star Bauer ha lanciato un jackpot per l’ospedale Delafontaine di Saint-Denis. Molti dei nostri membri hanno partecipato a manifestazioni a sostegno dell’ospedale pubblico alcuni mesi fa”, dice Vincent Chutet-Mézence, presidente del collettivo. Alla Red Star, come per altri gruppi ultras, c’è una lunga tradizione di azioni di solidarietà. »

Durante il movimento contro la riforma delle pensioni, i sostenitori di Audonian hanno istituito un fondo di sostegno per gli scioperanti della RATP presso il deposito Pleyel di Saint-Denis. E lo scorso autunno hanno organizzato una raccolta per i migranti e hanno invitato una cinquantina di loro a vedere una partita in tribuna. Ci impegniamo a fare la nostra parte sia nello stadio che in città”, insiste Vincent Chutet-Mézence. Sono più di 20 anni che siamo coinvolti a livello locale”, conferma Romain Manci dell’Ultramarines. I nostri membri più giovani preparano e distribuiscono i pasti per i senzatetto. L’estate scorsa abbiamo anche raccolto diverse migliaia di euro per i migranti appena sfrattati dagli squat di Bordeaux».

Il sociologo dell’Ecole Centrale de Lyon e specialista dei tifosi, Nicolas Hourcade non è stato affatto sorpreso dal moltiplicarsi di queste iniziative. Molti dei gruppi ultras erano già coinvolti in azioni a sostegno del mondo del sanità, con raccolte per i bambini ricoverati in ospedale, fondi per sostenere la lotta contro il cancro o la fibrosi cistica”, dice il ricercatore. Il messaggio che vogliono trasmettere è che hanno un ruolo che va oltre il calcio, riunendo giovani di tutti i quartieri e di tutti i ceti sociali e facendo parte della cultura locale». Nel nord della Francia, la RC Lens incarna una storica istituzione culturale e sportiva. Fin dalla loro creazione nel 1994, le Red Tigers, gli ultrà del club, si sono impegnate a fondo per gli abitanti dell’ex bacino minerario. Nel 2003, durante la chiusura dello stabilimento Metaleurop Nord, gli ultras, ad esempio, hanno organizzato un meeting di critica ai datori di lavoro e una vendita di magliette, il cui ricavato è stato devoluto agli 830 operai della fonderia. “È nelle radici delle Red Tigers: la solidarietà e l’aiuto reciproco sono rivendicati dal nostro gruppo, dice Pierre Révillon, uno dei leader degli ultras lensois. Ci è sembrato quindi naturale impegnarci concretamente nella lotta contro l’epidemia, soprattutto perché nella nostra curva abbiamo infermieri, camionisti ed educatori di strada».

Le Red Tigers raccolgono giocattoli per i bambini ricoverati in ospedale durante le festività natalizie da oltre 15 anni. Grazie al loro forte legame con il CHU del quartiere popolare degli ex lavoratori, gli ultras hanno risposto alle esigenze espresse dal personale, ovvero la creazione di un micro-asilo per i figli dei custodi. «Abbiamo quindi lanciato una raccolta di attrezzature come scaldabiberon, materassi per bambini e sacchi a pelo – dice Pierre Révillon – partecipiamo anche a un gattino allestito da altri sostenitori nel cantone di Lens per acquistare, tra l’altro, delle pastiglie affinché i pazienti possano comunicare a distanza con le loro famiglie». La sospensione, il 12 marzo, di tutte le competizioni organizzate dalla Federazione Francese di Calcio ha permesso agli ultras di dispiegare appieno la loro capacità organizzativa e di mobilitazione nella lotta contro il coronavirus. “Ci sono pochi gruppi così ben strutturati come i gruppi ultras, con reti gerarchiche dove tutti sanno cosa devono fare e canali di comunicazione coordinati – dice Romain Mabille della CUP – la nostra forza organizzativa e i nostri rapporti con il tessuto professionale e associativo locale ci permettono di raggiungere molte persone a Lens in brevissimo tempo”, aggiunge Pierre Révillon. I Red Tigers hanno 600 ultras e la nostra tribuna allo stadio riunisce più di 4.000 persone».

Anche la Tribune Nord Sochaux e la Roazhon Celtic Kop di Rennes sono state rapide nell’offrire le loro braccia, nel fare commissioni per gli anziani o nell’accudire i figli dei custodi. Da parte loro, gli Ultras caennais hanno creato una rete di solidarietà affinché gli abitanti del Calvados possano offrire i loro servizi ai più fragili. Per quanto riguarda la sezione “Solidarietà” della CUP, ha potuto, nel rispetto delle norme sanitarie, effettuare una maratona distribuendo 150 pasti ai senzatetto della capitale.

“Tutte queste azioni sono caratteristiche degli ultras da circa vent’anni”, analizza il sociologo Nicolas Hourcade. Volevano dare un senso alle loro pratiche oltre lo stadio, per farla finita l’immagine del tifoso fascista, sciocco e folle che incoraggia i calciatori milionari. E poi, mentre queste iniziative contro l’epidemia sono iniziate in Italia, culla della cultura ultra, c’è anche un fenomeno di imitazione ed emulazione da parte degli ultras francesi».



E’ stato infatti in Italia, nei primi anni Settanta, che nacquero i primi gruppi di sostenitori dei cosiddetti “ultras”. E come ha scritto recentemente Sébastien Louis, storico dell’Università del Lussemburgo, le Brigate Rossonere e la Fossa dei Leoni dell’AC Milan, due mitiche sigle, già nel 1985 avevano ceduto gran parte del loro “fondo” a un’associazione di lotta contro il cancro. Da allora, grandi mobilitazioni hanno dimostrato il forte impegno sociale dell’ultra italiana, in particolare durante il terremoto dell’Aquila del 2009. Dal momento in cui le partite si sono fermate in Italia il 9 marzo, i gruppi di tifosi hanno moltiplicato le iniziative di solidarietà in tutta la penisola. La più famosa di queste è legata agli ultras dell’Atalanta di Bergamo, la società della regione italiana più colpita dal coronavirus, che il 10 marzo ha giocato il suo ritorno in Spagna per gli ottavi di Champions League – una prima storica per la squadra. Privata degli spostamenti a causa della pandemia, e mentre la partita di andata è ora sospettata di aver accelerato il contagio, ai tifosi lombardi sono stati rimborsati per i biglietti. L’Atalanta ultras ha subito deciso di donare l’intera somma all’ospedale, una somma di 40.000 euro.

Il giorno successivo, sempre nell’ambito delle partite di ritorno della Champions League, gli ultras parigini hanno organizzato, con l’approvazione della prefettura e prima degli ordini di confinamento, un raduno fuori dallo stadio per la partita PSG-Dortmund, giocata a porte chiuse per contenere il diffondersi dell’epidemia. Una manifestazione che è stata fortemente criticata dalla stampa in un momento in cui la minaccia del coronavirus stava diventando sempre più evidente in Francia.

Come sottolinea Nicolas Hourcade, attraverso la loro mobilitazione contro il coronavirus, “i membri della CUP probabilmente volevano anche dimostrare di essere un gruppo responsabile, contrariamente a quanto era stato loro rimproverato. Inoltre, hanno stabilito rapporti con i sostenitori italiani, che li hanno resi consapevoli dei progressi del virus in Italia, di ciò che ci aspettava in Francia e delle iniziative messe in atto dagli ultras transalpini. »

I sostenitori del PSG coltivano infatti una storica amicizia con gli ultras del Napoli. Dal 2017 è stato istituito un gemellaggio tra i due collettivi grazie a uno dei leader del CUP di origine calabrese, il cui padre è un grande tifoso del Napoli. Inoltre, il fornitore di attrezzature del gruppo parigino vive a Bergamo e i membri della sua famiglia lavorano nell’ospedale della città. “Ci siamo presto resi conto della gravità della situazione, grazie agli amici di Bergamo che ci hanno inviato i video dei pazienti dell’ospedale che cadevano come mosche. È da lì, subito dopo il PSG-Dortmund, che ci siamo mobilitati”, dice Romain Mabille della CUP. Parliamo sempre degli ultras come di teppisti concentrati sulla loro rivalità con gli altri club, ma dimentichiamo che l’amicizia, la solidarietà e il dono sono valori essenziali nella nostra cultura».