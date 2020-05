Insieme ma non troppo vicino. La lotta al tempo del Covid

(Pauline Graulle) L’attivismo dal divano: come Covid sta reinventando la lotta. Il confinamento ostacola la militanza ma dietro i balconi la Francia pullula di iniziative



I cuoricini e i pollici blu sono sovrapposti al viso di Olivier Besancenot. La sera del 1° aprile, 500 utenti di Internet guardano il primo “meeting online” dell’NPA su Facebook. La voce diventa metallica, l’immagine si congela in pixel. Il postino rivoluzionario cerca di lanciare le ostilità dal suo divano: “Abbiamo un governo che fa politica ad alte dosi. Dobbiamo essere in grado di reagire politicamente! »

Qualche minuto prima, Dario, “compagno della sezione italiana della Quarta Internazionale”, ha tentato di farlo; è stato messo a tacere dai tagli del suono. Una frase è riuscita a farsi strada nei meandri della tecnologia: “Confinati di tutti i paesi, unitevi! »

Creare un collettivo al tempo dell’individuo in casa: questo è il rompicapo che gli attivisti politici cercano di risolvere oggi. Come può continuare a prosperare la democrazia quando lo spazio pubblico è diventato quasi inaccessibile a causa del suo isolamento? Come possiamo dare voce alla protesta sociale? Come possiamo organizzarci per opporci al sistema che avrebbe fatto sprofondare il mondo nel disastro attuale?

Niente più marciapiedi per distribuire volantini, niente più incroci da picchettare, niente più sale per le riunioni, niente più acciottolato da battere per esporre il proprio malcontento…”. Anche dopo l’11 maggio, non otterremo nessuna autorizzazione per dimostrare, teme Charlie*, una trentenne che impugna il microfono di una radio libera di Lione. Le misure di distanziamento sociale dureranno mesi, forse anni. Rischiano di mettere un freno al movimento sociale e di mettere il muso all’opposizione. »

All’estero, il virus ha già fermato le rivolte di Hong Kong o la protesta “hirak” algerina in pieno volo. Qui, il trambusto della campagna comunale è stato sostituito da un apparente deserto democratico. In televisione, i politici che hanno incrociato le spade con il governo durante il movimento contro la riforma delle pensioni hanno lasciato il posto ai volti scontenti dei medici esperti senza legami di parte.

Solo Emmanuel Macron continua ad avere un posto libero in prima serata, dove, senza un avversario, batte tutti i record di pubblico. “Siamo nella fase dell'”esecutivo”, sono le istituzioni e la situazione sanitaria a volerlo – deplora David Cormand, direttore di Europe Écologie-Les Verts – è un peccato, ma è così che stanno le cose. La politica tornerà quest’estate o in autunno. »

Eppure, ovunque, ribolle. Certo, in un mese tutto è cambiato. Negli ultimi anni, i movimenti sociali avevano scosso lo spazio pubblico: Nuit debout accovacciato in Place de la République, i “gilet gialli” hanno preso il sopravvento sulle rotonde, manifestazioni mostruose contro la riforma delle pensioni hanno paralizzato il paese… Lo zampillo del mondo di ieri è stato improvvisamente risucchiato a porte chiuse.

Ma sotto il radar, la vitalità democratica è ben lontana dall’essere scomparsa. Oggi è ovviamente meno facile rendere visibile e collettivizzare la protesta perché l’attività degli attivisti è ostacolata dalle restrizioni all’accesso allo spazio pubblico”, osserva Pierre Lefébure, docente di scienze politiche alla Sorbona-Parigi Nord University. Tuttavia, non si può escludere che la crisi del coronavirus sia un momento di politicizzazione. I team di ricerca hanno avviato studi per scoprire cosa fanno le persone all’interno delle loro quattro mura: solo perché sei a casa da solo non significa che non parli di politica al telefono! »

L’unica parte emersa di questo misterioso iceberg è costituita dalle sessioni di applausi per ringraziare gli assistenti – e anche, un po’, per incoraggiarsi – che si svolgono ogni sera alle 20.00.

Materializzando questo spazio tra l’interno e l’esterno, tra l’intimo e il sociale, tra il “tutto solo” e il “tutto insieme”, il balcone ha fatto un ingresso sconvolgente nella nuova grammatica politica del confinamento. “Questo periodo, molto difficile da vivere per tutti, ha dato vita a una cultura militante positiva nel registro confortante del “sentirsi bene””, analizza Pierre Lefébure, che evoca il proliferare di notizie sulla resilienza delle popolazioni e sull’aiuto reciproco individuale. Da lì a vedere l’avvento dell’impegno spoliticizzato… Niente è meno certo. Su Internet, l’unico spazio pubblico rimasto quando è necessario proteggersi dal mondo esterno, la gente continua a discutere e a insultarsi a vicenda. Il traffico sulle principali piattaforme di social networking, dove si misura il conflitto sociale, è aumentato del 15%. E il Web, dove finora si parlava solo di politica, si è gradualmente trasformato in uno spazio per poterlo praticare.

Ogni settimana, migliaia di utenti di Internet partecipano a “dimostrazioni limitate” su invito dei partiti o dei movimenti di cittadini. A casa, i dimostranti di Twitter brandiscono hashtag condivisi al posto di cartelli di cartone. La pagina Facebook “Cortège de fenêtres” (dal nome degli attivisti del “Cortège de tête”, emerso dalle manifestazioni durante la legge El Khomri) elenca le foto degli striscioni di protesta appesi sui balconi per renderli visibili.

I giilet gialli avevano guidato la marcia, ridisegnando il mondo sulla loro bacheca di Facebook dalle loro auto o dalle loro cucine. Oggi i politici seguono l’esempio, filmando se stessi nei loro salotti o uffici con i loro smartphone per trasmettere il loro messaggio al di fuori dei cenacoli tradizionali.

In La France insoumise, che da anni pone l’accento sulla comunicazione digitale, Antoine Léaument, community manager di Jean-Luc Mélenchon, si rallegra delle cifre “folli” per il numero di visitatori delle iniziative online guidate dal movimento. Prova, secondo lui, che “il periodo ha aumentato l’interesse per i discorsi politici”, l’ultimo discorso del leader insolumise all’Assemblea nazionale ha totalizzato quasi 3 milioni di visualizzazioni.

Il 17 aprile, l'”incontro online” dell’ex candidato alla presidenza, secondo quanto riferito, aveva ancora non meno di 300.000 persone davanti ai loro schermi. In questo modo si ottiene l’equivalente di 44 zenit parigini! Un lavoro di messa in scena è stato svolto in anticipo per cercare di creare l’atmosfera di un evento IRL (“nella vita reale”), con Jean-Luc Mélenchon in piedi, microfono in mano, dietro le piccole tavole rotonde ben note agli appassionati dei suoi incontri…

Lotta di classe

Non si tratta di disarmare di fronte alla fragilissima macchina del potere macroniano. In questo primo primo maggio confinato nella storia, i sindacati chiamati a mobilitarsi online, La France insoumise ha proposto ai suoi sostenitori di organizzare “cacerolades” (battere su pentole e padelle) alla loro finestra per esprimere la loro rabbia verso il governo.

Quanto al PCF, celebra anche la Festa del Lavoro sia virtualmente (dimostrazione online con la parola “#1erMaiMasqué(e)sMaisPasMuselé(e)s”, vendita di “mughetto virtuale”…) ma anche nella vita reale: Fabien Roussel, segretario nazionale del partito, si è concesso una piccola fuga al Salpêtrière per andare a offrire mughetto agli operatori sanitari.

Costringendoci a ripensare la comunicazione politica, il confinamento ha galvanizzato anche il discorso politico “ordinario”. La canzone di protesta amatoriale, che viene suonata non sotto il cappotto ma su WhatsApp, è diventata di nuovo popolare (ascoltate qui questa hit “fait avec les moyens du bord” che ha più di 3,5 milioni di visualizzazioni su Youtube!) L’inno dei giubbotti gialli è stato rielaborato per attenersi al periodo: “Siamo qui, confinati e rivoltati, non dimentichiamo!”.

Da questa tragica primavera ricorderemo anche che ha fatto crescere centinaia di iniziative a metà strada tra il mondo della politica e quello dell’arte. Il workshop YOUPI, un collettivo di graphic designer con sede a Saint-Denis, si è lanciato (su base volontaria) nella produzione di piccoli poster (vedi a fianco), che distribuiscono sui social network. Anche qui il breviario si è adattato alla crisi: “Vogliamo essere testati, non rintracciati”, “Il popolo conta i suoi morti, lo Stato conta i suoi soldi”, o “Controlli di accertamento, la polizia a ruota libera”.

“Speriamo di riuscire presto ad attaccare le nostre serigrafie su muri veri”, sorride Hélène, membro del collettivo, che si è politicizzata durante le manifestazioni contro i lavoratori del 2015.

Il primo giorno di reclusione, Tarik Safraoui, 26 anni, ha applaudito, come tutti gli altri, alle 20 alla sua finestra nel 18° arrondissement di Parigi. Poi gli è venuta un’idea: proiettare slogan per gli assistenti sulla parete opposta, su uno sfondo di musica elettronica – il suo amico è un dj – per politicizzare il rituale. Trasmessi sulla pagina Facebook di “Covid-19 Proiezioni”, i video hanno scatenato una piccola mania, e persone scontente da tutta la Francia hanno iniziato a inviare le proprie immagini per essere proiettate (comprese le dimostrazioni di Playmobil!)

“Stiamo cercando di creare un legame tra le persone, di avvicinare il reale e il virtuale. Il contesto ci costringe a inventare”, spiega questo ex attivista dell’NPA.

Dimostrazione di rabbia confinata covid 19 © Nath chos burritos locos

Avanti e indietro tra il virtuale e il reale: l’impegno politico della Francia nel mondo confinato assume anche la forma di una solidarietà concreta, sia a distanza che sul posto. Il sindacato Solidaires ha istituito un numero verde per informare i dipendenti sulle loro condizioni di lavoro. Le strutture si stanno moltiplicando per aiutare i più precari (qui, per esempio, per le lavoratrici del sesso). C’è anche la rete “Covid entraide”, o “brigate della solidarietà” i cui membri fanno commissioni per le persone vulnerabili o portano cibo ai senzatetto. Per non parlare delle catene spontanee che riforniscono gli ospedali di maschere e camici “fatti in casa”.

“Parecchie associazioni alimentari sono state ostacolate nella loro azione nei primi giorni del confino, così abbiamo dovuto prendere il sopravvento organizzandoci secondo ciò che ognuno era disposto a rischiare”, spiega Charlie*, che, oltre alle sue attività alla radio e alla cogestione della pagina “Cortège de fenêtres”, è membro di una brigata a La Guillotière, a Lione.

L’attivista spera, nel profondo, che la crisi abbia almeno una virtù: rendere le masse consapevoli della lotta di classe: “Tutti si rendono conto che sono i lavoratori più poveri che vanno al fronte e vengono sfruttati con disprezzo per la loro salute. Tutti vedono che i quartieri della classe operaia sono i principali bersagli della violenza della polizia durante il confino”, dice.Spetta a noi attivisti rendere politica questa legittima rabbia, affinché non si trasformi in una trama o in una voce per l’estrema destra”.



All’inizio di aprile è stato infranto un tabù. Le strade “reali” hanno cominciato a riempirsi di manifestanti “reali”. A Montreuil (Seine-Saint-Denis), tutto è iniziato con le “code di protesta” che si allungavano ogni sabato mattina davanti a una panetteria autogestita della città. Una settimana, un tema: il 4 aprile siamo usciti a comprare il pane con uno striscione per difendere la regolarizzazione dei migranti senza documenti; l’11, un segno contro l’aumento della violenza contro le donne agli arresti domiciliari… La polizia municipale ha finito per guardare il raduno con occhi sospetti, per verbalizzare.

Ma questo non è stato sufficiente a fermare la dinamica, anzi. Dopo la notte di violenza a Villeneuve-la-Garenne, le stesse persone, molto preoccupate da possibili rivolte, hanno organizzato una piccola assemblea generale nella piazza davanti al municipio. “Eravamo una cinquantina di noi, per lo più attivisti politici, sindacalisti, attivisti dell’estinzione dei ribelli e giubbotti gialli. Ci siamo conosciuti durante le mobilitazioni contro la riforma delle pensioni”, dice Julien Sojac, un attivista locale dell’NPA.

Oggi chiedono solo il diritto di vivere: maschere, prove, ma anche aiuto per i Rroms del comune e per i 273 immigrati che si accampano nelle condizioni più disagiate al 138 di Stalingrado…

Quando il piccolo corteo si è fermato davanti al Monoprix nel centro della città, gli applausi sono risuonati dalle finestre circostanti. Questo 1° maggio, i manifestanti avranno ancora una volta il coraggio di tentare di uscire. Si sono incontrati alle 15:00, alla stazione della metropolitana Mairie de Montreuil, per sfilare con le maschere e rispettando il contatore di regolazione. Tutti insieme, tutti insieme, sì! Ma non troppo vicino, comunque.