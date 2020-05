Alla fine Ibrahim Gokcek non ce l’ha fatta. Erdogan stragista

Turchia. Poche ore dopo l’interruzione dello sciopero della fame muore il dissidente turco e bassista del Grup Yorum

«Siamo sconvolti dalla notizia della scomparsa di İbrahim Gökçek oggi, due giorni dopo la sospensione dello sciopero della fame. Condanniamo con veemenza il governo turco per i suoi continui tentativi di mettere a tacere Grup Yorum e i molti artisti dissidenti in Turchia. İbrahim e la cantante band Helin Bölek non avrebbero mai dovuto ricorrere allo sciopero della fame. Piangiamo la loro morte e continuiamo a chiedere alle autorità turche di cessare i loro sforzi per soffocare le voci di artisti, scrittori e attivisti”. L’annuncio, pochissime ore fa, da parte di Julie Trebault, che dirige PEN America’s Artists at Risk Connection, un programma dedicato ad assistere gli artisti in pericolo e a rafforzare il campo delle organizzazioni che li sostengono.

Alla fine Ibrahim Gokcek non ce l’ha fatta. Nella foto in evidenza, si vede Ibrahim il 3 aprile scorso che accompagna il feretro di Helin Bölek. Non gli è bastato interrompere uno sciopero della fame durato 323 giorni, che l’aveva reso debole fino allo stremo. Quarantotto ore dopo aver sospeso il digiuno per marcare la «vittoria politica» dell’attenzione internazionale ricevuta, che aveva spinto le autorità ad ascoltarlo, il musicista dissidente turco della storica band di sinistra Grup Yorum è spirato in un ospedale di Istanbul. Un esito drammatico che tanti avevano cercato di evitare, lanciando una campagna internazionale sui social media affinché tornasse a nutrirsi, così da non finire come i suoi due compagni di protesta, Helink Bolek e Mustafa Kocak, morti entrambi a 28 anni nell’ultimo mese, dopo quasi 300 giorni di digiuno. Gokcek, 40 anni, denunciava la detenzione dei dissidenti nelle carceri della Turchia, insieme al blocco dei concerti del gruppo, che dura da anni, e delle altre attività nel loro centro culturale Idil. Anche sua moglie, Sultan, è tuttora detenuta nella prigione di Silivri a Istanbul. Nata dopo il colpo di stato militare del 1980, la band ha dovuto presto affrontare la repressione delle autorità di Ankara, tra esibizioni negate e musicisti arrestati. Dal basso al saz, ogni strumento sul palco ha avuto padroni diversi secondo le stagioni, spesso per coprire i buchi lasciati dai musicisti finiti in carcere. La magistratura li ha accusati anche di essere vicini agli estremisti di sinistra del Dhkp-c, inseriti nella lista delle «organizzazioni terroristiche». Dopo il fallito putsch del 2016, il pugno di ferro si è fatto sempre più duro, con raid continui nel quartier generale di Okmeydani, tempio dell’antagonismo a Istanbul. Ma la loro irriducibile protesta è diventata ora un simbolo di resistenza nonviolenta. Di fronte alla pandemia di Covid-19, il cordoglio di fan e sostenitori dei Grup Yorum si esprime in queste ore soprattutto sui social, con omaggi alla loro musica e messaggi di solidarietà per le battaglie sociali. Solo martedì, la decisione di interrompere il digiuno aveva aperto spiragli di speranza. «La vita ha vinto», aveva detto la presidente della Fondazione turca per i diritti umani, Sebnem Korur Fincanci, anche lei detenuta in passato. Ma nelle ultime ore la situazione è precipitata. Ormai stremato, il corpo di Gokcek non ha più avuto la forza di battersi.

Solo pochi giorni fa, da queste stesse colonne di Popoff, Giorgio Coluccia aveva dato notizia delle iniziative internazionalista che anche in Italia si stavano dispiegando a sostegno della causa delle migliaia di prigionieri politici nella carceri del regime fascistoide e islamico – ma molto coccolato dalla democraticissima Europa per via del suo ruolo di cane da guardia Nato nello scacchiere e di muro per le migrazioni – di Erdogan. E aveva annunciato «con gioia» l’interruzione da parte del bassista dissidente della drastica forma di protesta perché almeno una delle sue richieste, la revoca del divieto di concerti per il gruppo Yorum, era stata accettata dal governo della stato turco.

Ma la vertenza dei Grup Yorum, mentre continua la guerra sporca dello stato turco contro il popolo turco e le altre minoranze etniche e politica, non è isolata: 90 mila persone su 300 mila verranno liberate dalle prigioni turche nei prossimi 4 mesi grazie ad una modifica legislativa definita “Amnistia Corona“. Addirittura un terzo della popolazione carceraria. Gli altri invece, in maggior parte i prigionieri per motivi politici rimarranno in cella. Intanto in Turchia nel corso delle ultime sei settimane 402 persone sono state arrestate con l’accusa di affermazioni “false e provocatorie“ su Internet sulla crisi da coronavirus. Sono imputate di aver fomentato il panico e di aver accusato il governo di non fare abbastanza per arginare la pandemia o di aver mentito sull’effettivo numero di contagi e morti.

Fra coloro che non potranno usufruire di questa amnistia ci sono tutti gli oppositori politici di Erdogan, anche quelli democraticamente eletti nelle file dell’HdP ancora in carcere ed alcuni membri del pericolosissimo Grup Yorum che si è costituito contro lo scenario di repressione politica dopo il colpo di stato del 1980. Dal 1985 ha prodotto 23 album ed un film. Molti concerti ed album del gruppo erano stati vietati, con diversi membri che sono stati arrestati e persino torturati. Nonostante tale repressione il gruppo è ancora molto popolare sia in Turchia che all’estero.

Nel carcere di Konya-Seydişehir in Turchia sei prigionieri politici sono entrati in digiuno fino alla morte. «Non possiamo più sopportare gli abusi», ha dichiarato telefonicamente Yilmaz Uçar ai suoi famigliari. Com riporta un’agenzia vicina al movimento kudo, Yilmaz Uçar è stato arrestato a Van cinque anni e mezzo fa per appartenenza a un’organizzazione terroristica in base a una testimonianza anonima. Già nel carcere di tipo T di Van è stato gravemente maltrattato. Due anni fa insieme a altri cinque prigionieri è stato trasferito a Konya. Lì gli abusi da parte del personale carcerario sono continuati. Diversi reclami sono andati a vuoto. Da diverso tempo Uçar riferisce ai suoi famigliari di maltrattamenti quotidiani. Nell’ultimo colloquio telefonico della settimana scorsa con suo fratello Bruder Hekim Uçar ha dichiarato che insieme a altri cinque prigionieri a causa delle insopportabili condizioni di reclusione era entrato in digiuno fino alla morte insieme a altri cinque prigionieri.

Secondo quanto riferito da Hekim Uçar ai prigionieri a Seydişehir sarebbe stato imposto di omaggiare Allah secondo il concetto del Tekbir ogni giorno dopo la conta mattutina. «Mio fratello e i suoi amici si sono difesi, per questo sono stati maltrattati e gli sono state comminate pesati punizioni nel bunker. Una settimana fa mio fratello ha chiamato e ha detto che non ce la fa più e che con cinque amici era entrato in digiuno fino alla morte. Voleva che lo rendessimo pubblico per far sentire la loro voce».

Hekim Uçar chiede alle organizzazioni per i diritti umani e all’opinione pubblica di dedicare attenzione a suo fratello e alle condizioni nelle carceri turche: «Due giorni fa ha chiamato di nuovo, ma prima che il colloquio potesse davvero iniziare, la comunicazione è stata interrotta. L’ultima cosa che ha detto è stata: “Se non chiamo più significa che succedono cose gravi”. Facciamo appello a deputati e giuristi perché indaghino sulla situazione nel carcere».

IHD, l’Associazione dei diritti umani ha affermato che nel 2019 ci sono state 440 violazioni del diritto alla vita, 447 violazioni sulla tortura ed il maltrattamento. Il Co-presidente di IHD Öztürk Türkdoğan ha affermato che la maggior parte delle violazioni sono state causate dal problema curdo nel corso della conferenza stampa per presentare il rapporto 2019 sulla violazione dei diritti umani in Turchia. A causa dell’epidemia di Coronavirus solo il Co-presidente di IHD Öztürk Türkdoğan ed i gli esponenti della stampa hanno partecipato all’incontro che si è svolto alla sede principale di IHD.

Türkdoğan ha affermato che gli ultimi 5 anni in Turchia sono stati caratterizzati da un “ regime sempre più autoritario.”

Ecco alcune delle violazioni elencate da Türkdoğan:

9 persone hanno perso la loro vita e 16 sono rimaste ferite a seguito di esecuzioni extragiudiziali da parte delle forze dell’ordine, l’avviso di fermo non è stato non è stato con o a causa di fuoco casuale. 8 persone hanno perso la loro vita in attacchi da parte di sconosciuti.

Almeno 98 guardie di sicurezza (soldati, polizia e guardie di villaggio), 324 militanti e 18 civili, per un totale di 440 hanno perso la vita a causa di conflitti armati.

Almeno 69 persone sono morte in carcere per vari motivi come malattie, suicidio, violenza e 4 persone sono rimaste ferite. Almeno 17 persone hanno perso la vita in modo sospetto e 5 sono rimaste ferite durante il servizio militare. Una persona è stata uccisa a seguito di attacchi di organizzazioni illegali.

Secondo il Consiglio per la salute e la sicurezza sul lavoro nel 2019 1.726 lavoratori hanno perso la vita a causa di incidenti o reati.

Il numero di persone che hanno dichiarato di essere state torturate e maltrattate durante la custodia e in luoghi diversi dalla detenzione sono state 1.477.

La polizia ha attaccato 1.344 incontri e manifestazioni. In questi interventi, il numero di persone che hanno affermato di essere state picchiate e maltrattate è stato di 3.935.

Questione curda

Almeno 381 coprifuoco sono stati annunciati dal 16 agosto 2015 al 1 ° gennaio 2020, in 11 province e almeno 51 distretti.

Reporter senza frontiere (RSF) ha classificato la Turchia al 154 ° posto (di 180 paesi) nel World Press Freedom Index, pubblicato ad aprile 2020. Nel 2002, la Turchia è stata classificata al 99 ° posto.

Secondo i dati del Centro di documentazione IHD, nel 2019 sono stati vietati in totale 43 eventi, tra cui 24 comunicati stampa, 13 marce, 3 manifestazioni, 2 festival e 1 congresso di partito.