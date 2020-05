Covid, perché non è un virus sintetico

Intervista con due virologi francesi: “Possiamo escludere la creazione di un virus sintetico” ( Caroline Coq-Chodorge

La professoressa Astrid Vabret è a capo del dipartimento di virologia dell’ospedale universitario di Caen. Ha scritto la sua tesi sui coronavirus, “in un periodo in cui nessuno era interessato a questi virus”. Ha poi studiato l’insorgenza nell’uomo del coronavirus SARS-CoV, che ha causato la sindrome respiratoria acuta grave (SARS) nel 2002, poi MERS-CoV nel 2012.

Meriadeg Le Gouil è ricercatore in virologia presso il Dipartimento di Biologia dell’Università di Caen. Ha dedicato la sua tesi di biologia alla ricerca sulle origini della SARS-CoV nella fauna selvatica del Sudest asiatico. È uno specialista nell’evoluzione dei coronavirus, in particolare nei pipistrelli.

È rimasto sorpreso dalla comparsa di questo nuovo coronavirus, abbastanza contagioso da causare una pandemia globale nel giro di poche settimane?

Meriadeg Le Gouil: Sì e no. Tra i colleghi interessati alla questione, stavamo discutendo di questo rischio. Non ci chiedevamo se ci sarebbe stata una nuova epidemia di coronavirus negli esseri umani, ma piuttosto quando, e sinceramente, è successo un po’ prima di quanto pensassimo. Ci sono stati diversi fattori che ci hanno portato a temerlo. Il primo naturalmente è la comparsa in un intervallo di tempo molto breve di due nuovi coronavirus umani: la SARS-CoV nel 2002 e la MERS-CoV nel 2012. Entrambi hanno superato la barriera delle specie. Affinché questa barriera venga superata, deve esserci un’opportunità ecologica. Il degrado dell’ambiente, degli ecosistemi, moltiplica queste opportunità (leggi la nostra indagine).

Tra gli animali, chi sono gli ospiti dei coronavirus?

Meriadeg Le Gouil: Una grande varietà di coronavirus circolano negli uccelli e nei mammiferi: bovini, cammelli, cani e gatti, ecc. I pipistrelli ospitano anche una grande varietà di coronavirus, che hanno poco effetto su di loro. Circolano di colonia in colonia, e si evolvono molto rapidamente. Ogni colonia, quasi ogni individuo, ha diverse varianti.

Quattro coronavirus circolano negli esseri umani da molto tempo, altri due sono emersi negli anni 2000. Può dirci la storia della nostra conoscenza di questi virus?

Astrid Vabret: I coronavirus negli animali sono noti fin dagli anni ’30. Due coronavirus sono stati scoperti negli esseri umani negli anni ’60. La comparsa della sindrome respiratoria acuta grave (SARS) nel 2002, che ha ucciso 813 persone in tutto il mondo, ha risvegliato l’interesse per questa famiglia di virus. Altri due coronavirus sono stati poi scoperti negli esseri umani, che circolavano da molti, molti anni. In tutto, quattro coronavirus co-circolano negli esseri umani, in particolare in inverno. Causano principalmente lievi infezioni respiratorie acute. Ma in alcune popolazioni a rischio, possono causare malattie più gravi. È stato stabilito che uno di essi, NL63, è in circolazione dal XVI secolo, e un altro, OC43, dal XIX secolo. Le circostanze della comparsa di questi coronavirus negli esseri umani in quei momenti sono sconosciute. Probabilmente sono passati inosservati, perché c’erano molte meno persone, meno viaggi e i virus non erano noti.

Meriadeg Le Gouil: La storia ecologica della SARS-CoV, che ha causato la SARS, comparsa nel 2002 in Cina, è stata ricostruita. E’ passato dai pipistrelli all’uomo attraverso lo zibetto, un opportunistico mammifero carnivoro che spesso incontra e talvolta mangia alcune specie di pipistrelli. Lo zibetto è entrato in contatto con gli esseri umani, in particolare nel delta del fiume Pearl nella regione del Guangdong, nella Cina meridionale. Questa pianura, dove si trova la città di Guangzhou, ha conosciuto un rapido sviluppo economico a partire dagli anni ’80. Oggi è una megalopoli di 65 milioni di abitanti.

La borghesia urbana è rimasta attaccata ad alcune tradizioni, in particolare al consumo di zibetto. Gli zibetti prelevati allo stato brado venivano allevati in fattorie di zibetti, dove la densità degli animali era molto più elevata rispetto alle condizioni naturali, e venduti nei mercati urbani. Nei ristoranti, gli zibetti sono stati selezionati vivi dal consumatore e macellati sul posto. Ciò ha creato molte opportunità di trasmissione per i coronavirus che infettano lo zibetto. E uno di questi coronavirus ha infettato gli esseri umani.

MERS-CoV è un coronavirus che circola nei cammelli da più di 40-50 anni nella penisola arabica, una regione in cui la vicinanza di questi animali all’uomo è molto forte. Ci sono voluti questi lunghi anni perché questo coronavirus passasse agli esseri umani. Ma la MERS-CoV non si trasmette facilmente da umano a umano. La maggior parte delle infezioni umane documentate sono attribuite al contatto con i cammelli.

Perché questi due nuovi coronavirus sono rimasti circoscritti a pochi focolai?

Astrid Vabret: Il MERS-CoV è stato trasmesso principalmente tra esseri umani in ambiente ospedaliero, il che facilita la diffusione dei virus. Causa febbre, tosse e difficoltà respiratorie. Nell’agosto del 2015, ha colpito 136 persone e ne ha uccise 36 in Corea del Sud, dove l’ospedale era molto denso all’epoca, con camere a 4 letti. In tutto il mondo sono stati rilevati 1.219 casi, con 449 decessi.

Il tasso di mortalità di questo coronavirus è stimato al 38%. Ma come per la SARS-CoV-2, il denominatore, cioè il numero di pazienti effettivamente colpiti, non è noto.

Per la SARS-CoV, che causa una grave sindrome respiratoria acuta, il tasso di riproduzione del virus è stato all’incirca lo stesso della SARS-CoV-2: 1 persona infetta circa 3 persone. Ma le sue dinamiche erano diverse. La trasmissione è stata massima 3 o 4 giorni dopo l’insorgenza dei sintomi. Ma con questo coronavirus, probabilmente siamo stati molto fortunati.

Meriadeg Le Gouil: Si parla di “tratti” nei virus, sono difficili da comparare. Anche il contesto ecologico gioca un ruolo importante. Si stima che la SARS abbia colpito 8.437 persone in tutto il mondo. La prima catena di trasmissione è stata ricostruita all’interno dell’Hotel Metropolitan di Hong Kong: un nefrologo del Canton Canton ha infettato 12 persone di tutte le nazionalità. Da lì, ci sono stati altri casi a Hong Kong, Singapore, Vietnam, Irlanda, Stati Uniti d’America e un cluster a Toronto.

All’epoca, la Cina ha reagito anche meno rapidamente di quanto abbia fatto per la SARS-CoV-2, perché era impreparata. Hanno messo in atto misure di contenimento, come hanno fatto altri paesi asiatici. Questo primo grande esperimento ha permesso a questi paesi di reagire più rapidamente alla SARS-CoV-2. Questo virus è del tutto originale, l’uomo non ha questo potere creativo…

Perché questo nuovo coronavirus – SARS-CoV-2 – è più pericoloso?

Astrid Vabret: La difficoltà con la SARS-CoV-2 è che il contagio sembra possibile prima che compaiano i segni clinici. La carica virale è elevata da 24 a 48 ore prima dell’insorgenza dei sintomi. Il virus si moltiplica nel tratto respiratorio superiore.

Meriadeg Le Gouil: Questa differenza di qualche ora, o qualche giorno, nella fisiopatologia del virus fa tutta la differenza. La fisiopatologia è quando il virus si esprime, quando viene secreto nell’ambiente esterno. La SARS ha alcune somiglianze con la Covid-19, compresa la progressione di alcuni pazienti verso una forma grave intorno ai 7-8 giorni.

Una delle differenze tra il 2003 e il 2020 è l’intensità del traffico aereo, che è triplicata. Anche la popolazione mondiale è aumentata in modo significativo. La SARS-CoV-2 ha probabilmente percorso migliaia di chilometri prima di essere rilevata. Gli italiani hanno cercato a lungo il loro paziente zero. Non l’hanno trovato perché il virus era in circolazione nel nord Italia da gennaio.

Chi sono i più vulnerabili a questi tre nuovi coronavirus umani?

Astrid Vabret: I fattori di rischio sono più o meno gli stessi: età e sovrappeso. Tra i più gravemente malati, ci sono molti uomini di età superiore ai 50 anni, che soffrono di obesità. L’epidemia globale di obesità favorisce le forme gravi.

Meriadeg Le Gouil: Il sovrappeso e le malattie ad esso associate – diabete, ipertensione, problemi cardiaci – colpiscono tutti i continenti e sono in aumento a livello globale. Le epidemie hanno un impatto maggiore quando colpiscono le popolazioni indebolite. Quando un coronavirus viene introdotto in un allevamento di pollame, dove la densità è molto alta e tutti gli individui sono geneticamente identici, tutti i volatili muoiono allo stesso tempo. Questa densità è fondamentale ed è ciò che viene replicato per gli esseri umani in tutto il mondo. Stiamo moltiplicando gli scambi tra popolazioni sempre più concentrate in metropoli dove la percentuale di persone che soffrono di malattie croniche è in aumento. Di conseguenza, siamo sempre più vulnerabili alle epidemie e alle malattie infettive emergenti.

L’Istituto di virologia di Wuhan a Wuhan è specializzato in coronavirus. Cosa ne pensa dell’ipotesi di una fuga di un virus da un laboratorio?

Astrid Vabret: Non sapremo mai se questo virus è uscito dall’Istituto di virologia di Wuhan. È una possibilità, succede, ma non è verificabile.

Meriadeg Le Gouil: Un anno fa, con la mia squadra, siamo andati all’Istituto di Virologia di Wuhan per comunicare i nostri risultati sull’evoluzione dei coronavirus dei pipistrelli in occasione di una conferenza sulle zoonosi e sui rischi di emergenza. Questo laboratorio è diventato noto per le sue ricerche sulla diversità dei coronavirus dei pipistrelli in seguito alla comparsa della SARS. In questo laboratorio, come nel nostro in Francia, questi coronavirus vengono manipolati, normalmente in condizioni di alta sicurezza. Gli incidenti di biosicurezza capitano. Non possiamo escludere questa ipotesi, ma non possiamo nemmeno accreditarla, e la considero improbabile in questa fase.

D’altra parte, possiamo categoricamente escludere l’ipotesi di una creazione sintetica della SARS-CoV-2, parzialmente creata dall’uomo, del 95%. Il suo genoma è simile al 96% a quello di un coronavirus sequenziato in un pipistrello raccolto nel 2013 nella regione di Wuhan dall’Istituto di Virologia di Wuhan. Ma il 4% di differenza in un pool genico di 30.000 nucleotidi, cioè 1.200 nucleotidi, è molto significativo. I coronavirus più vicini alla SARS-CoV-2 si trovano probabilmente in altri pipistrelli.

Se si trattasse di un virus sintetico, vedremmo delle firme vicine a quelle che conosciamo di altri virus. Tuttavia, questo virus è totalmente originale, imprevedibile, come ogni nuovo virus che emerge in natura. L’uomo non ha questo potere creativo. Essendo deliberatamente provocatori, potremmo dire che la natura rimane la più grande fonte di bioterrorismo.

Cosa ne pensi dell’ipotesi del pangolino, come ospite intermedio tra questo pipistrello Wuhan e l’uomo?

Meriadeg Le Gouil: Questa teoria si basa su argomenti non molto solidi. Questo coronavirus è in effetti il risultato di diverse ricombinazioni: ha scambiato materiale con diversi altri coronavirus correlati, ma non sappiamo ancora con precisione quali. Personalmente, sono un po’ sorpreso di non essere ancora riuscito a leggere un importante studio cinese sugli animali venduti al mercato di Wuhan o provenienti da allevamenti della regione. Questo mercato è stato un tempo menzionato come possibile punto di partenza per l’epidemia. A mio parere, rimane, insieme alle aziende agricole della zona, il punto di partenza principale, anche se potrebbe essere stato solo un passo nella comparsa della SARS-CoV-2.