Ancora lacrimogeni contro i No Tav, il racconto di Nicoletta Dosio

Intro: Era appena finita, ieri, l’apericena No Tav organizzato dal campeggio di lotta ai cancelli della centrale elettrica di Chiomonte. Un’iniziativa dentro di una settimana intensa tra dibattiti, cene, mobilitazioni ed iniziative di protesta tra il presidio di Venaus e le aree a ridosso del cantiere militarizzato. In ritardo sulla tabella di marcia per via di una fitta pioggia, oltre duecento persone si sono ritrovate sbarrato l’accesso di via dell’Avanà, da jersey e filo spinato dietro i quali la polizia presidia l’accesso alla zona rossa, dal 2011 stabilmente difesa da truppe di occupazione lautamente pagate per le “trasferte in valle”.

Si legge sul sito Notav Info: “Mentre un gruppo di No Tav ha guadato la Dora per raggiungere il confine basso del cantiere e infastidire i militari a guardia delle recinzioni, si è accesso un fuoco a ridosso del jersey e si sono intonati ininterrottamente i cori della nostra lotta. Tutte queste iniziative non sono state evidentemente gradite ed un idrante si è avvicinato alle recinzioni per allontanare i No Tav. Al perdurare della protesta la polizia non ha esitato a lanciare qualche lacrimogeno che, complice la cattiva mira dei suoi operatori e il vento amico dei valsusini, ha creato una nube di cs attorno gli uomini in divisa, permettendo così ai No Tav di continuare l’iniziativa fino a poco prima delle 23, cioè al ritorno degli ultimi che avevano precedentemente guadato la Dora per avvicinarsi al cantiere. Al termine dell’iniziativa si è fatto ritorno al campeggio di lotta a Venaus, in vista dalla passeggiata serale che domani partirà alle ore 20 dal presidio e si dirigerà al cantiere in Clarea.